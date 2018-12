Mais de 1,5 tonelada de maconha é interceptada e veículos recuperados na região de fronteira

Mais de 1,5 tonelada de maconha foi interceptada e dois carros que tinham registro de roubo ou furto foram recuperados por policiais rodoviários federais em Ponta Porã, região de Fronteira.

A série de apreensões que foram feitas na BR-463, em Ponta Porã, começou na sexta-feira (30), quando os policiais abordaram o motorista de uma S10, com placas de Matozinhos (MG). O rapaz, de 24 anos, estava acompanhado de dois homens, ambos com 23 anos.

Divulgação/PRF Em um dos casos, maconha era levada na carroceria de caminhonete

Os três ocupantes da caminhonete estavam nervosos e forneceram informações desencontradas sobre a viagem. Em checagem ao documento observou-se se tratar de um CRLV falso e o veículo tinha sinais de adulteração, se tratando de uma caminhonete S10, sem emplacamento, produto de furto/roubo.

Os homens afirmaram que receberiam a quantia de R$ 2 mil, cada um, para deixar o veículo em algum ponto da linha internacional, no lado paraguaio.

A segunda ocorrência foi por volta das 20h do mesmo dia. Equipe de policiais se deslocava em rondas quando no km 93 observou o condutor de uma S10, com placas de Sinop (MT) parado, com um pneu estourado e uma pessoa do lado de fora. Ao fazer o retorno para verificar a situação, a pessoa já não estava mais no local. Ela havia abandonado o veículo.

A caminhonete estava carregada com grande quantidade de tabletes de maconha, tanto na carroceria quanto na cabine. Ao todo o entorpecente somou 1.240 quilos.

A terceira ocorrência foi na madrugada deste sábado (1). A equipe abordou o motorista, de 21 anos, de uma Montana, com placas aparentes de Campo Grande, e pediram que ele abrisse o compartimento de carga. Durante a vistoria, foi constatado que havia vários fardos de maconha, somando 413,5 quilos. O veículo tinha adulteração dos elementos de identificação, sendo originalmente emplacado em Ribeirão Preto (SP).

O homem afirmou que pegou a picape com a droga na cidade de Ponta Porã e a levaria até Campo Grande. Ele receberia R$ 3 mil pelo transporte.

As ocorrências foram encaminhadas às Polícias Judiciárias.