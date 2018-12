Mais cocaína é interceptada por policiais em Mato Grosso do Sul

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Cocaína foi encaminhada à Polícia Civil

Depois da apreensão de pouco mais de 10 quilos de cocaína ocorrida nesta quinta-feira (13), na BR-262, em Campo Grande, policiais rodoviários federais apreenderam mais 27,6 quilos da droga. A apreensão horas momentos depois na mesma rodovia, contudo já na cidade de Anastácio.

Durante fiscalização, a equipe abordou um casal que estava em um Palio, com placas aparentes de Campo Grande. Os dois demonstraram nervosismo e se contradisseram em algumas informações.

Foi feita vistoria minuciosa no automóvel e descoberto um fundo falso no banco traseiro, preenchido com 28 tabletes de cocaína, que totalizaram 27,6 quilos.

O condutor do veículo declarou que levaria o entorpecente até a Capital sul-mato-grossense e que receberia R$ 2 mil pelo transporte.

O homem e a mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e, juntamente o veículo e a droga, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.