Lucas Leiva é multado em R$ 13 mil por desmatamento em sua fazenda

O volante douradense da Lazio (ITA), Lucas Leiva, proprietário de uma fazenda em Caracol - a 364 quilômetros de Campo Grande, foi multado pela Polícia Militar Ambiental em R$ 13.800,00 pelo desmatamento de 46 hectares de vegetação de mata nativa. O desmatamento foi constatado por meio de imagens de satélite.

De acordo com a PMA, foram derrubadas árvores de grande porte pela raiz e também vegetação arbustiva sem a licença ambiental necessária, transformando o local em área de pastagem.

A fazenda autuada é especializada na criação de gado da raça bahman - um zebuíno, resultado do cruzamento de quatro outras raças: gir, nelore, guzerá e krishna valley, sendo originado nos Estados Unidos.

Lucas leiva foi autuado e as atividades da fazenda foram paralisadas após fiscalização da PMA. Além da multa administrativa, o jogador responderá processo por crime ambiental, com pena de três a seis meses de detenção. Ele também foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental. Cabe recurso ao jogador.

Lucas atualmente joga no futebol italiano, mas passou 10 anos de sua carreira na Inglaterra jogando pelo Liverpool. No Brasil, o volante jogou no Grêmio e iniciou sua carreira no, então, Sete de Setembro (atual Sete de Dourados).