Ladrões invadem igreja e levam dinheiro dos cofres

Nem mesmo “a casa de Deus” está livre da ação de criminosos. A igreja Pentecostal Deus é Amor, localizada na rua Hubacher, no Centro de Nova Andradina, foi invadida por ladrões e teve o dinheiro dos cofres levado. O furto foi percebido na noite desta quarta-feira (20) quando frequentadores chegaram ao local.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, um religioso, de 40 anos, contou ele e demais fiéis saíram de um culto na igreja às 21h50min, mas retornaram cerca de uma hora depois, pois se encontrariam para ir até um evento de oração em Batayporã.



Porém, ao chegar novamente na igreja, o frequentador notou que a porta principal do imóvel estava arrombada. O religioso disse que entrou e foi até a sala onde ficam cofres e constatou que o dinheiro que havia neles tinha sido furtado.



O valor levado pelos criminosos não foi divulgado. No registro policial consta que apenas algumas moedas ficaram jogadas pelo chão. O local foi periciado e inquérito policial aberto para investigação.