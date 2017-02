Jovem marca encontro pela internet, é agredido e perde motocicleta

Jovem de 26 anos registrou boletim de ocorrência na madrugada desta segunda-feira (13) após ser agredido e ter sua motocicleta roubada durante um encontro marcado pela internet. O ex-marido da acompanhante da vítima é o principal suspeito pela ação.



De acordo com informações policiais, o encontro havia sido marcado pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, mas antes mesmo de chegar ao local, por volta das 22h10, a vítima foi abordada pelo suspeito. Autor teria parado seu veículo ao lado da motocicleta, descido e começado a agredir o jovem.



Um amigo do agressor se aproximou em seguida e ajudou a segurar a vítima pelo pescoço para que o suspeito continuasse com os socos e chutes. Com uma lâmina, o jovem de 26 anos foi ferido nas costas. A motocicleta da vítima também passou a ser destruída pela dupla de amigos.



Em certo momento, a vítima conseguiu se desvencilhar dos agressores e fugiu correndo. A motocicleta foi levada por um dos suspeitos após a vítima ouvir um deles dizendo “leva a moto”. Jovem sofreu ainda lesões no rosto e joelho.