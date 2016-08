Jovem invade casa e agride ex-marido da irmã

Tamanho do texto

Deurico/Capital News

Um jovem, de 25 anos, apanhou com socos e pancadas de capacete. O caso aconteceu no sábado (27), no Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande. A casa da vítima foi invadida pelo irmão da ex-mulher dele.



De acordo com o boletim de ocorrência, o homem confessou que na sexta-feira (26), foi até a casa da ex-mulher pegar alguns objetos. Quando chegou encontrou a ex com o atual namorado teve início uma confusão.



O rapaz afirma que o namorado da ex começou a briga e pegou uma faca. A ex-mulher, para defender o atual, tentou segurar a faca e acabou com um corte na mão.



Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o cunhado teria dito que voltaria para matá-lo. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.