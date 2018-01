Jovem é assaltada em noite de Réveillon dentro de hotel de luxo na Capital

Tamanho do texto

Jovem, de 21 anos, foi roubada durante festa de Ano Novo, dentro de um luxuoso hotel de Campo Grande. O fato ocorreu por volta das 4h desta segunda-feira (1º).

De acordo com Boletim de Ocorrência, registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, a jovem relatou que estava na área vip da festa no momento em que foi abordada por um homem, que estava armado, e anunciou o roubo.

O criminoso pediu que a vítima lhe entregasse a bolsa e ele em seguida sumiu entre as dezenas de pessoas que festejavam a virada do ano. A jovem disse, ainda, que não reagiu por medo.

Uma pessoa que estava no local como responsável pela festa foi avisada sobre o assalto, mas não conseguiu ajudar muito.

A vítima também não sabe se há câmeras de monitoramento no espaço. Nenhum suspeito foi encontrado e o caso segue em investigação.