Jovem briga com a mulher e coloca fogo na casa da mãe que está presa

Jovem ateou fogo na casa da mãe que está sob custódia penal, depois de brigar com a companheira neste sábado (15). O fato foi em área invadida na região da Vila Nasser, em Campo Grande. O barraco tinha a estrutura de papelão e plástico e tudo que havia dentro se perdeu.

Conforme o Boletim de Ocorrência, no momento da briga entre o casal, cujo motivo não consta no registro policial, também estava na casa a irmã do autor do fato, de 15 anos.

O incendiário fugiu e bombeiros estiveram no local para combater as chamas. Ainda segundo o Boletim de Ocorrência, há informações de que o local seria ponto de venda de entorpecente.