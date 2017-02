Imagens fortes revelam momento em que homem é assassinado em Campo Grande

Reprodução Após ser executado a tiros, homem teve braços cortados

Imagens que circulam pela internet revelam um crime bárbaro! Pelo menos três criminosos participaram da execução de um homem de 26 anos, gravaram a ação e foram descobertos após a apreensão de dois adolescentes por roubo a um supermercado na cidade de Três Lagoas, leste de Mato Grosso do Sul.

No vídeo gravado com o aparelho celular do menor, as imagens revelam a frieza dos assassinos enquanto executam Richard Alexandre Lianho. Inicialmente, o homem aparece de joelhos, com as mãos amarradas, próximo ao local onde o corpo foi encontrado na última quarta-feira (15), na região da Cachoeira do Ceuzinho, em Campo Grande.

“Para todo mundo, todo o CV [comando vermelho] que está aí, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na penitenciária aí, na rua, pra sair tudo jogado que o que está acontecendo comigo pode acontecer como você também”, diz a vítima no início do vídeo, momentos antes de ser executado. Pelo menos quatro tiros atingiram Richard.



Depois de morto, a vítima ainda teve os braços cortados pelos criminosos. Para a Polícia Civil, o crime foi motivado pela guerra de facções do crime organizado em Mato Grosso do Sul, conforme referência ao “Comando Vermelho” tanto por parte da vítima, como pelos criminosos. "Isso que aconteceu com o CV na nossa quebrada. Aqui é Mato Grosso do Sul", diz um dos assassinos.



As imagens gravadas serão usadas pela Polícia Civil na investigação. O aparelho celular usado para filmagem foi apreendido e encaminhado para perícia. Os adolescentes apreendidos confessaram participação no crime e indicaram outra pessoa, um homem de 24 anos.