Idoso mata filho para se defender de agressões

Deurico/Capital News Caso foi registrado no Depac Piratininga

Para se defender de agressões, um idoso de 63 anos matou o filho, de 38, a golpes de punhal na noite de ontem (2), em Campo Grande. O agressor chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Boletim de ocorrência, o idoso, foi identificado como Durval Morales Gois. Já o filho, como Roger Augusto Pereira Gois. O caso aconteceu na casa onde os dois viviam, na Avenida Major Gumercindo Bruno Borges, na Vila Albuquerque.

Ainda de com o B.O., foi o pai que acionou o socorro. O filho foi encontrado ferido na sala com cinco golpes de punhal. Durval confessou à polícia que vinha sendo agredido constantemente pelo filho - dependente de álcool e droga. Com várias passagens na polícia, Roger, há 20 dias, arrancou um dente do pai durante uma das agressões.

Ainda conforme testemunho de Durval, o agressor teria chegado em casa embriagado e tentado agredir ele novamente. Foi quando Durval se armou e acabou o atingindo com vários golpes no peito e no abdômen.

Após o fato, o idoso foi levado à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como legítima defesa, pois constantemente sofria agressões. Caso segue em investigação.