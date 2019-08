Idosa reage a assalto e é esfaqueada

Deurico/Capital News Santa Casa de Campo Grande

Ao reagir a um assalto, nesta segunda-feira (19), uma idosa de 75 anos, foi esfaqueada no Jardim Carioca, em Campo Grande. A polícia procura pelo suspeito.



O crime aconteceu na Avenida Sete, próximo a uma ponte que liga o Jardim Carioca ao bairro Nova Campo Grande. Segundo informações da polícia, a vítima foi ferida com uma facada no pescoço. O Corpo de Bombeiro foi acionado e encaminhou a idosa para a Santa Casa da Capital. A Polícia Militar faz rondas na região em busca do suspeito.