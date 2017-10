Homem tem faca cravada nas costas em tentativa de assassinato

Tamanho do texto

Homem, de 32 anos, sofreu tentativa de assassinato nesta sexta-feira (6), em um bar, que fica na rua Dourados, no Centro de Dois Irmãos do Buriti. A vítima foi esfaqueada e socorrida ainda com a faca cravada nas costas.

Segundo informações da polícia, testemunhas identificaram um possível autor que fugiu após cometer o crime. Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi encontrado.

A vítima foi ferida no lado esquerdo, perto da clavícula, e foi levada para o hospital da cidade, contudo, devido a muita perda de sangue precisou ser transferido, ainda com a faca cravada nas costas, para o hospital de Aquidauana.

Conforme a polícia, o homem estava consciente. Inquérito policial foi aberto para investigação.