Homem morto com facada no pescoço é identificado pela polícia

Aliny Mary Dias/arquivo Capital News 7ª Delegacia de Polícia Civil, no Jardim Panamá

Foi identificado como Fernando Henrique Nascimento Soares, 24 anos, o homem que foi assassinado pelo vizinho nesta quarta-feira (13), na área comum da vila de casas onde moravam, na rua José Barnabé de Mesquita, Vila Duque de Caxias, em Campo Grande. A vítima foi golpeada com uma facada no pescoço e o autor, Celso Gonçalves da Costa, 43 anos, do crime foi preso em flagrante. O autor já esteve preso por tentativa de assassinato em Coxim. Ele foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, da 7ª delegacia de polícia, Celso disse ter cometido o crime porque a vítima sempre estaria se masturbando na frente de desconhecidos. Fato que teria o deixado irritado. Ainda de acordo com o delegado, a vítima foi surpreendida com golpe de faca no momento em que lavava utensílios para fazer café.

Segundo a autoridade policial testemunhas não confirmam a versão de Celso. “Ouvimos algumas pessoas e elas nos disse que nunca presenciaram fato como essa afirmado pelo autor. O autor tem problema mental e vários medicamentos foram encontrados na casa dele”, citou Gomides.