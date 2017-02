Homem fica ferido após ser esfaqueado pela filha

Mulher de 29 anos foi presa em flagrante após esfaquear o pai, um idoso de 79 anos, neste domingo (12). Caso acontece por volta das 20h40, no bairro Nenê Fernandes, em Maracaju, sul de Mato Grosso do Sul.



Segundo o site Maracaju Speed, vizinhos relataram terem ouvido gritos da vítima seguidos de uma discussão com a filha momentos antes das facadas. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, mas assim que chegaram ao endereço, o idoso já havia sido socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e a suspeita deixado o local.



Faca utilizada na ação, de aproximadamente 12 cm, foi encontrada ensanguentada na residência. Vítima sofreu perfurações no tórax e no braço esquerdo. Ainda de acordo com relatos de moradores, a suspeita estava agitada quando feriu o pai.



Mulher foi presa assim que retornou ao local na tentativa de buscar seus filhos, que estavam aos cuidados de vizinhos. Em seguida, suspeita foi encaminhada para delegacia da cidade para devidas providências.