Homem é ferido na cabeça e pescoço com golpes de facão

Um homem identificado como Welton Morais dos Santos, 34, ficou gravemente ferido após ser agredido na cabeça com golpes de facão, na noite de sexta-feira (12), na cidade de Coxim, distante de 245 quilômetros da Capital.

Maikon Leal Welton foi encaminhado para o Hospital Regional da cidade



Segundo informações do site Coxim Agora, a vítima mais conhecida como “Dindin”, pediu ajuda em uma residência na Rua Lírios, os moradores da casa ao ver a gravidade dos ferimentos acionaram o Corpo de Bombeiros e o SAMU, que foram até o local e o encaminharam ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva.



De acordo com testemunhas, “Dindin” teria se envolvido em um briga no bairro e acabou sendo golpeado no pescoço e na cabeça.



A Polícia Militar realizou buscas na tentativa de localizar os suspeitos do crime. O estado de saúde da vitima não foi divulgado.