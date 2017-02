Homem é assassinado e suspeito foge após crime

Norimar Gastão Dutra Junior, de 28 anos, foi morto a tiros. O crime aconteceu na segunda-feira (20), bairro Santa Luzia, em Rio Negro, região do Pantanal.



Conforme informações do site Coxim Agora, o suspeito desceu do carro, discutiu com a vítima e disparou vários tiros com revólver calibre 38.



A vítima morreu antes da chegada do socorro. Ele foi atingido no rosto e peito. O homem cumpria pena em regime semiaberto por tráfico de drogas e seria ex-marido da atual mulher do suspeito. A Polícia Civil foi acionada para ir até o local. As investigações continuam e até o momento o autor do crime não foi encontrado.