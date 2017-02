Homem é assaltado e ameaçado com arma de fogo

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Caso foi registrado na Depac Centro

Um homem, de 36 anos, foi assaltado enquanto caminhava na rua. O assaltante estava com uma arma. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (19), na avenida das Bandeiras, bairro Jardim Nhanhá.



De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima foi surpreendida por um homem que, após exigir seu aparelho celular saiu em direção as ruas escuras da região. O caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma e será investigado pela polícia.