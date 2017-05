Homem atira contra roda de amigos e fere adolescente de 16 anos

Polícia Civil de Corumbá, município na região oeste de Mato Grosso do Sul, procura identificar o suspeito de efetuar disparos com arma de fogo em via pública, na noite de ontem (3). Caso aconteceu por volta das 20h,no Conjunto Padre Ernesto Sassida, zona leste da cidade. Adolescente de 16 anos acabou sendo atingido por um dos tiros.



Segundo a vítima, ele e alguns amigos estavam sentados conversando, quando o autor chegou em um veículo e começou a atirar contra o chão, na direção dos adolescentes. Um dos disparou atingiu o pé direito do adolescente.



Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a vítima, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro do município. Segundo os socorristas, o menor estava consciente e orientado. Suspeito pela ação não foi localizado, nem mesmo seu veículo identificado.