Gaeco cumpre mandados em cidades da região do Bolsão

Policiais do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) realizam operação especial em quatro cidades da região do Bolsão, em Mato Grosso do Sul.



Denominada Operação Bolsão, as ações estão sendo realizadas desde o início da manhã desta segunda-feira (13), em Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul e Paranaíba.



De acordo com a assessoria de comunicação do Ministério Público Estadual (MPE), os trabalhos estão voltados para que mandados de buscas e apreensões, prisões temporárias e conduções coercitivas sejam cumpridas.



Informações preliminares ainda indicam que os mandados foram expedidos por conta de crimes ligados a corrupção, concussão e falsidade.