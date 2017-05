Fiscalização apreende quatro toneladas de produtos impróprios para consumo

Divulgação/Polícia Civil Carnes eram comercializadas de forma inapropriada

Cerca de quatro toneladas de produtos impróprios para consumo foram apreendidos pela Polícia Civil durante operação especial em supermercados e açougues de cidades do interior de Mato Grosso do Sul. Fiscalização foi realizada entre os dias 8 e 12 de maio.



Estabelecimentos das cidades de Eldorado, Itaquiraí e Mundo Novo foram visitados entre os dias 8 e 12 maio. Segundo a Polícia Civil, a mercadoria recolhida era de origem animal, vegetal e perecíveis em geral, e estava armazenada de forma inadequada em locais com temperatura em desconformidade com as normas sanitárias.



Empresas que comercializam os produtos também não possuíam registro de inspeção sanitária e parte das carnes apreendidas foi originada em abates clandestinos. Todo o material recolhido foi destruído



Ação contou também com participação de representantes da Vigilância Sanitária Estadual; do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e Municipal ; e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).