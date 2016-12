Estudante universitária é seqüestrada e tem carro roubado na Capital

Ao sair da universidade, acadêmica foi abordada na porta do seu carro por dois assaltantes, na noite de ontem (07). Um entrou no carro com a jovem no banco de trás enquanto outro assumiu a direção do veículo, segundo boletim, os dois aguardavam uma terceira pessoa que ao demorar a aparecer, foi deixada para trás pelos comparsas.



Ainda segundo o boletim de ocorrência, os dois ameaçavam a jovem e diziam palavras de baixo calão, os seqüestradores dirigiram até a BR-262, sentido Três Lagoas, e abandonaram a vítima, próximo ao posto de combustíveis da Petrobras.



Ao ser deixada na BR-262, a vítima conseguiu acesso a um telefone e entrou em contato com o seu namorado, pedindo para que ele fosse buscá-la. O namorado então a acompanhou a delegacia para realizarem o registro da ocorrência.