Dupla invade condomínio e mata morador a tiros

Diego Araújo Assis, de 34 anos, foi morto a tiros na noite de ontem (12) em um condomínio do bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. Autor ainda não foi identificado, mas a suspeita é de que dois homens tenham participado da ação, que aconteceu por volta das 21h15.



Segundo registro policial, a mulher da vítima informou que estava em casa, na companhia do marido, quando Diego foi chamado. Ela não soube dizer quem teria procurado pelo homem e que também não conseguiu identificar quem teria atirado na vítima, mesmo depois de ouvir os disparos.



Uma vizinha do casal foi quem prestou os primeiros socorros a vítima, que ainda estava viva no momento em que equipes da policia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo em seguida.



Todas as testemunhas do homicídio não souberam identificar o possível autor. Apenas uma pessoa revelou ter visto dois homens correndo após os disparos terem sido efetuados, mas não conseguiu identifica-los.



Diego foi atingido por dois tiros, um na região do abdômen e outro na perna direita. Peritos estiveram no local coletando provas que podem ajudar na identificação dos suspeitos. Caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.