Droga a caminho de BH é apreendida

Divulgação/PRF Batedor foi identificado por pneu

Dois homens foram presos por transportar 467 kg de maconha que seria entregue em Belo Horizonte (BH). Um dos autores que estava transportando a droga em um veículo VW/Spacefox e outro realizava o serviço de batedor. O caso aconteceu em Água Clara/MS, no no km 141 da BR-262.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o motorista do c de 27 anos. Ao ser questionado o motorista revelou que estava transportando maconha dentro do porta malas e no banco traseiro. O entorpecente foi carregado em Campo Grande/MS e seria levado para Belo Horizonte/MG. Pelo ‘serviço’ o autor receberia R$ 1 mil. O veículo foi furtado em Matito/MG e tem suas placas originais de Engenheiro Caldas/MG.

Logo depois, foi abordado um Fiat/Pálio com placas de Santa Barbara do Leste/MG, conduzido por um homem de 44 anos. Em vistoria no carro foi localizado um pneu do VW/Spacefox. No celular do acusado estava registrado várias ligações entre os suspeitos. A dupla foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Água Clara/MS.