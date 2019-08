DOF apreende maconha abandonada após denúncia

Após uma denúncia os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam,quarta-feira (15), 10 tabletes de maconha, com peso total de 10 quilos.



A apreensão ocorreu depois que a equipe recebeu informações através do Disque Denúncia 0800 647 6300. Uma equipe policial deslocou-se para averiguação em uma estrada vicinal, que dá acesso a uma área indígena. Conforme a nota durante o policiamento nas imediações, os policiais localizaram um saco plástico com a droga, abandonada devido à presença policial no local. Nenhuma pessoa foi identificada como responsável pelo entorpecente. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).