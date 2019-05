Departamento de polícia destrói plantação de 8,5 hectares de maconha

Divulgação Operação foi desencadeada ontem

O Departamento de Narcóticos da Polícia Nacional do Paraguai destruiu plantação de cerca de 8,5 hectares de maconha, na colônia Piray, cidade paraguaia de Capitan Bado, localizada na divisa com Coronel Sapucaia. A operação foi desencadeada nesta terça-feira (7).

No local, foram encontrados também 350 quilos de maconha picada, 50 quilos de sementes, sete quilos de maconha em tabletes e oito acampamentos. Havia, ainda, vários utensílios que eram utilizados para a separação de porções do entorpecente. Tanto a plantação quanto a droga apreendida foram incineradas.

Conforme o Porã News, autoridades policiais do país disseram que a ação teve o objetivo de dar prejuízo econômico ao narcotráfico que atua na distribuição da droga, na região de fronteira com o Brasil e divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul.