Corpo é encontrado dentro de carro queimado

Dourados News Proprietário ainda não foi identificado

Foi encontrado um corpo dentro de um carro queimado. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (16), em uma estrada que liga o Jardim Guaicurus ao bairro Estrela Verá, em Dourados.



O corpo estava na parte do porta malas do veículo, de acordo com informações do Dourados News. O carro está sem placas e ainda não é possível saber detalhes, como cor e proprietário. O caso continua em investigação.