Corpo de jovem é encontrado em poço e menor é detido

Marciel Arruda/TV Rit Corpo foi encontrado na tarde de quarta-feira

Lideranças indígenas encontraram na tarde desta quarta-feira (12) rastros de sangue e acharam o corpo de Juninho Abraão da Silva, de 22 anos, em um poço desativado na região da Pedreira, próximo a Aldeia Jaguapiru, já no município de Itaporã.



A Polícia Civil foi acionada e através do Setor de Investigações Gerais (SIG) iniciou as buscas pelo autor do crime. Nesta quinta-feira (13), as lideranças voltaram a acionar os policiais por deterem um adolescente de 17 anos que seria o acusado pelo crime.



A polícia acredita que Juninho tenha sido morto na reserva e foi arrastado por cerca de 400 metros até o poço. Testemunhas disseram que a vítima era usuária de drogas.