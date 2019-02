Contra desvios de R$ 400 milhões, PF cumpre dois mandados em Campo Grande

Tamanho do texto

Imagem Ilustrativa Operação Fantoche foi deflagrada nesta manhã, em 7 estados

Agentes da Polícia Federal (PF) cumprem nesta terça-feira (19) dois mandados de busca e apreensão em Campo Grande, como parte da operação que investiga desvio de R$ 400 milhões em contratos com o Ministério do Turismo e entidades do Sistema S.

O primeiro mandado foi cumprido no prédio onde funciona a Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizado Industrial), na avenida Afonso Pena.

A ação faz parte da Operação Fantoche, deflagrada em seis estados e no Distrito Federal, contra esquema de corrupção em contratos superfaturados feitos por um grupo de empresas de fachadas, sob controle da mesma família. Segundo a PF, o esquema ocorre desde 2002.