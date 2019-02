Condenado a 38 anos, serial killer de MS enfrenta 4º Júri esta semana

Divulgação A sessão ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri

Luiz Alves Martins Filho, conhecido como “Nando”, enfrenta nesta quarta-feira (20), mais um júri popular, desta vez pelo crime de homicídio da adolescente J.LL, assassinada por asfixia em 2016. Nando responde por 16 mortes na região do bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, já sendo condenado a 38 anos nos três primeiros júris.

A sessão ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri. O comparsa do assassino, M.H.V.V., que ajudou na execução do crime, também será ouvido no processo. Ambos respondem por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Pela denúncia, em março de 2016, a vítima foi assassinada e o corpo enterrado em local ermo, próximo ao lixão, no Jardim Veraneio, na Capital, onde outras vítimas também haviam sido sepultadas. Ela foi enforcada por Nando com uma correia de máquina de lavar roupa e em seguida asfixiada, enquanto era segurada pelo comparsa, que também vigiava o local.

De acordo com o inquérito policial, antes da execução, Nando estava usando drogas com a vítima e teria a convencido a entrar no seu carro para fazer ‘uns corres’, ou seja, comprar mais entorpecentes. Em dado momento, ele obteve a confissão da vítima sobre furtos praticados em sua residência, o que teria motivado o crime.