Casal é culpado por queda de ciclista, perseguido e ameaçado com faca

Ciclista que, segundo a polícia estava transtornado, deu grande susto a casal por volta das 22h desta segunda-feira (18), perto da esquina da Rua Doutor Conrado com a Rua das Flores, na Vila Donaria, em Bonito. Armado com faca, o rapaz, de 22 anos, perseguiu um homem, de 48, e uma mulher, de 42, culpando-os por tombo de bicicleta.



As vítimas contaram à polícia que retornavam da igreja, também em bicicletas, quando notaram que o outro ciclista vinha em suas direções. O homem e a mulher disseram que o ciclista caiu no momento em que abriram para dar espaço na passagem.



O casal ainda parou para ajudar o rapaz, mas foi acusado de ter sido o culpado e por isso saiu correndo nas bicicletas depois sofrer ameaça com faca.



As vítimas foram perseguidas e percebendo que não conseguiriam continuar a fuga até a casa onde moram pediram ajuda em uma quadra de jogos. Em seguida, o ciclista chegou transtornado dizendo para pessoas que estavam no local que procurava por um casal e que iria matá-lo. O rapaz foi detido pelas testemunhas e depois levado para delegacia por policiais militares.



O casal foi para o imóvel onde mora, mas depois esteve na unidade policial para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.