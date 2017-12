Carga de cocaína avaliada em R$ 5,5 milhões é apreendida

A Polícia Federal de Naviraí/MS apreendeu na madrugada desta quarta-feira (13), uma carreta contendo aproximadamente 157 quilos de cocaína. A carga foi avaliada em quase R$ 5,5 milhões. O entorpecente estava escondido em um fundo e foi descoberto em fiscalização de rotina na BR-163.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de PF, a equipe policial abordou o veículo que, aparentemente, estava carregado de milho. No entanto, os ocupantes do caminhão contaram histórias diferentes sobre o carregamento.

Os policiais fizeram a vistoria no veículo e encontraram a droga. O motorista, C.P.J., de 41 anos, afirmou que foi contratado para levar a carga de grãos do Mato Grosso do Sul até Santa Catarina, e receberia a quantia de R$ 2.000.

A passageira, C.G.S, de 35 anos, apenas negou a autoria do crime e não disse mais nada, informou a PF. Os dois foram presos em flagrantes e conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Naviraí. O carregamento da substância chamada cloridrato de cocaína, considerando o mercado final brasileiro, foi avaliado em R$ 5.495.000.