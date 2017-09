Brincadeira com arma em guarita da Base Aérea mata jovem de 19 anos

Tamanho do texto

Reprodução/Facebook Alex estava de serviço na guarita da Vila da Base Aérea

Alex Floriano de 19 anos foi atingido por um tiro enquanto trabalhava na guarita da Vila da Base Aérea de Campo Grande na noite deste sábado, (23). O disparo teria sido feito por outro soldado, durante uma brincadeira com a arma.

O soldado chegou a ser socorrido até à Santa Casa, mas morreu devido a gravidade dos ferimentos.

De acordo com nota emitida pela Base, um IPM (Inquérito Policial Militar) foi aberto para investigar as circunstâncias do crime. A informação inicial de que o disparo teria sido acidental não foi informada pela Base Aérea.

Após ser ferido pelo colega de guarita, Alexander foi socorrido ainda com vida para a Santa Casa da Capital, mas morreu assim que chegou na unidade. “A Ala 5 está prestando todo o apoio à família do soldado”, concluiu a nota.