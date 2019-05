Bope é chamado após explosivo ser achado na casa de foragido da Justiça

Tamanho do texto

Divulgação Granada será submetida a análise

Policiais militares da 5ª Companhia Independente apreenderam explosivo na casa de um foragido da Justiça, nesta terça-feira (7), no Jardim Panamá, em Campo Grande. Na ocasião, também foram encontrados três tabletes de maconha.

Divulgação Policiais usaram roupas especiais para remover o artefato

Conforme as informações, equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi chamada e após análise e constatação da impossibilidade de detonação no local, por se tratar de área habitada, o artefato foi removido de forma segura.

A granada será submetida a uma análise técnica e o caso segue em investigação.