Bandido bloqueia e clona WhatsApp

Deurico/Arquivo Capital News Bandido conseguiu que um dos contatos desse o dinheiro

Outro caso de WhatsApp clonado e bloqueado aconteceu em Campo Grande. Um homem de 36 anos registrou o boletim de ocorrência, após notar o golpe.



A vítima procurou a polícia apos receber uma mensagem do próprio aplicavo, que estaria indicando um pedido para continuar usando a conta, antes do aplicativo bloquear.



Momentos depois o homem percebeu que outras pessoas estavam usando seu aplicativo e pedindo dinheiro para os contatos. Uma das pessoas depositou o dinheiro para uma pessoa identificada como E.E.



A polícia identifica outros casos de WhatsApp bloqueado e clonado em Mato Grosso do Sul com o mesmo Modus Operandi.