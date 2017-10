Atirador invade lava-rápido e fere rapaz com vários disparos

Rapaz, de 27 anos, foi baleado em lava-rápido, localizado na rua Cabral, próximo da Vila Industrial, em Dourados. Segundo informações, criminosos invadiu o local atirando e em seguida fugiu.



Conforme informações do site Dourados News, o crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (5).A vítima estava no estabelecimento quando homem encapuzado entrou e começou a atirar. Ainda não há informação de quantos tiros atingiram o rapaz, mas ele teria sido levado ao Hospital da Vida com diversos ferimentos.



No cenário do crime policiais encontraram várias cápsulas deflagradas de pistola 380. O caso é investigado.