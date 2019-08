Após furtar R$ 30 mil em joias, homem é preso

Osvaldo Duarte/Dourados News Menor foi ouvido e liberado

Vando Rodrigues do Santos foi preso acusado de invadir uma residência no Jardim Novo Horizonte e furtar um veículo Hyundai HB20, R$ 30 mil em joias e eletrônicos. O crime aconteceu no sábado (17). O autor foi preso pelos agentes do Setor de Investigações Gerais(SIG ) da Polícia Civil, na última segunda-feira (19).



Para praticar o crime ele contou com apoio de um adolescente de 16 anos. Vando e o menor entraram pela janela e tomaram várias peças de joias e semijoias, avaliadas em R$ 30 mil. Além disso a dupla também tomou televisores e fugiram a bordo do Hyundai HB20 da vítima. O carro foi abandonado posteriormente.



Durante diligências para resolução do caso, os investigadores conseguiram chegar até o menor de 16 anos, que confessou o fato e orientou a localização do maior. Eles foram autuados e levado até o 1° Distrito Policial de Dourados. Segundo o site Dourados News, o menor foi ouvido e liberado.



Ele devolveu as joias e em uma casa em construção a polícia achou dois televisores furtados. Vando se recusou em indicar aos agentes onde estariam os demais objetos furtados.