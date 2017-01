Alerta: Presos da Máxima planejam rebelião na Capital

Deurico/Capital News Presos da Máxima planejam rebelião para este domingo (8)

Confira os áudios na íntegra

Na semana das duas grandes chacinas ocorridas em Manaus e Roraima, a redação do Capital News recebeu na manhã deste sábado (07), três áudios de conversa envolvendo presos, que foram interceptados pelo Serviço de Inteligência. No áudio os presos comentam sobre as chacinas ocorridas no norte do País, pedem união e confirmam que são resposta da facção as mortes de Roraima. Um dos presos durante conversa pede ao outro para que não deixe a esposa ir visitá-lo durante a próxima visita (neste domingo 08, dia que segundo as conversas pode haver rebelião).

Em Manaus a maioria dos mortos era ligada à facção de origem paulista, após a invasão de uma ala por integrantes da FDN (Família do Norte), um braço do Comando Vermelho que disputa com o PCC (Primeiro Comando da Capital) a hegemonia nos presídios do Norte do país.

Já em Roraima, a chacina deixou 31 mortos na penitenciária agrícola Monte Cristo, os mortos seriam presos ligados ao Comando Vermelho e a Família do Norte, sendo considerada resposta do Primeiro Comando da Capital (PCC), as mortes ocorridas em Manaus.