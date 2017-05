Agente penitenciário encontra detento morto em Presídio de Segurança Máxima

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Presídio de Segurança Máxima

Jovem de 23 anos, detento do Presídio de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande, foi encontrado morto em uma das celas da unidade, na manhã desta quarta-feira (17).



Segundo boletim de ocorrência, um agente penitenciário fazia rondas pelo local, quando encontrou Rafael Lucas Ropelatto pendurado pelo pescoço, junto a grade ao fundo da cela 102, no pavilhão III.



Outros 18 detentos ocupavam a mesma cela em que a vítima foi encontrada morta. Caso está sendo investigado e foi registrado como morte a esclarecer na 3ª Delegacia de Polícia Civil. Peritos foram acionados para coletar possíveis elementos que podem ajudar na conclusão do caso.