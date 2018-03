Tribunal de Justiça abre processo seletivo para estagiários

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) abriu processo seletivo para estagiários. O edital foi publicado no Diário da Justiça desta sexta-feira (16). O estudante receberá bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 764,06, mais vale-transporte.

As vagas são para os cursos de Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação – Área Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia da Informação – Área Suporte.

Os interessados podem se inscrever pelo site do TJMS, no período de 26 de março a 12 de abril de 2018. A taxa de inscrição é de R$ 20,00 e pode ser paga até o dia 13 de abril. De acordo com o edital, serão aceitas somente inscrições de alunos do primeiro ao antepenúltimo semestre, tanto de instituições públicas quanto particulares.

As provas serão realizadas no dia 20 de maio, das 8h às 11h. AS avaliações serão compostas de 28 questões de conhecimento específico, 10 questões de Língua Portuguesa e 6 de Noções de Legislação e Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.

O processo seletivo destina-se à formação de cadastro de reserva. Os aprovados serão classificados de acordo com a pontuação obtida na prova e as vagas serão preenchidas no interesse da Administração. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o TJMS.

O edital na íntegra pode ser conferido no site do TJMS.