Prefeitura abre vagas para operador de telemarketing

PMCG O salário oferecido é de R$ 1,2 mil para 30 horas de jornada de trabalho

A Prefeitura de Campo Grande abriu processo seletivo simplificado para contratação, por tempo determinado, de Operador de Telemarketing. O edital foi publicado nesta terça-feira (13) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Ao todo, são 40 vagas, sendo duas para Pessoa Portadora de Deficiência. O salário é de R$ 1,2 mil para 30 horas de jornada de trabalho. A seleção será feita será em etapa única de Prova de Títulos.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Finanças e Planejamento, publicou nesta terça-feira (10) o edital para abertura de processo seletivo simplificado para contratação, por tempo determinado, de pessoal de nível médio para atuar no cargo de Operador de Telemarketing em atividades correlatas à função no âmbito da Sefin.

A contratação será no prazo de um ano, para desempenhar atividades de atendimento receptivo e ativo, por intermédio da voz e/ou mensagens eletrônicas, com a utilização simultânea de equipamentos de audição/escuta e fala telefônica e sistemas informatizados ou manuais de processamento de dados.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site www.campogrande.ms.gov.br, no período das 10 horas do dia 14/3/2018 às 16 horas do dia 15/3/2018.