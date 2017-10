Estado oferece salários de até R$ 1,2 mil para áreas do administrativo, limpeza e cozinha de escolas

O Governo do Estado abriu nesta sexta-feira (6) as inscrições para seleção de pessoal, a ser contratado por tempo determinado, para desempenhar as funções de agente de limpeza, cozinheira e auxiliar administrativo nas escolas da Rede Estadual de Ensino. Em Campo Grande, estão disponíveis 4 vagas para a função de faxineiro e 4 para a preparação da merenda. O salário oferecido para os dois cargos é de R$ 1.006,58. Nos municípios onde há vagas também para o administrativo, a renumeração é de R$ 1.248,15.



As inscrições serão realizadas, exclusivamente, nos dias 6, 9, 10, 16 e 17 de outubro, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, nas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).



Os interessados deverão comparecer pessoalmente à Coordenadoria Regional de Educação, de acordo com o município da vaga que deseja concorrer, munido da ficha de inscrição preenchida, currículo, documentos pessoais, comprovante de escolaridade e documentos comprobatórios referentes à experiência, qualificação e capacitação profissional para a função.



O edital com o endereço das CREs e demais informações sobre este processo seletivo está disponível na página 5 do Diário Oficial do Estado (DOE). O resultado será publicado no site da Secretaria de Estado de Educação (SED), no dia 27 de outubro.