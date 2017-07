Ministro declara “incompatível” teto de gastos sem reforma da previdência para 2020

Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Dyogo Oliveira afirma que Previdência vai consumir toda a margem para aumento de despesas prevista pela regra do teto

A realidade orçamentária do Brasil para 2020 será incompatível com os gastos planejados para o ano, caso não seja aprovada a reforma da previdência, segundo o Ministro do Planejamento Dyogo Oliveira.



Em 2017, a regra do teto começou a valer, limitando o crescimento dos gastos públicos, em um ano, à taxa de inflação referente ao ano anterior. De acordo com o ministro, “sem a reforma, até 2020 todo o espaço de crescimento do gasto garantido pelo teto teria sido utilizado para cobrir o aumento do rombo da Previdência e não sobraria recursos para outras despesas”.



Com a correção de 3% (inflação acumulada em 12 meses até junho de 2017), o limite de gastos do governo sobe para R$ 1,348 trilhão em 2018, um aumento de R$ 39,3 bilhões.



Para 2019, a previsão é que as despesas poderão aumentar até R$ 59,3 bilhões em relação a 2018, para R$ 1,407 trilhão. Ao mesmo tempo, a estimativa do governo é que somente os gastos previdenciários avancem R$ 61,7 bilhões.



Já para 2020, a previsão é que o limite para despesas sujeitas ao teto crescerá R$ 60,5 bilhões, para R$ 1,472 trilhão. Já os gastos previdenciários, estimou o governo, deverão subir R$ 63,1 bilhões.