Governo do Espírito Santo inicia processo de demissão dos militares

Bernardo Coutinho / Gazeta Online Instaurado inquérito contra os políciais militares onde os procedimentos têm prazo inicial de 30 dias para serem concluídos

A Polícia Militar do Espírito Santo publicou nesta terça-feira (14), no Diário Oficial do estado, a instauração dos primeiros inquéritos policiais militares (IPMs) e de procedimentos demissionários dos envolvidos no aquartelamento dos agentes. A paralisação dos policiais começou há dez dias.



“Serão publicados procedimento administrativo disciplinar rito ordinário, para quem tem menos de dez anos de PM, ou Conselho de Disciplina, para quem tem mais de dez anos de PM, de 161 policiais militares. Os procedimentos demissionários têm prazo inicial de 30 dias para serem concluídos”, diz a nota.



Ainda Segundo o governo, também serão publicados os inquéritos Policiais Militares de dois tenentes-coronéis, um major, e um capitão da reserva remunerada. Essas publicações são os primeiros inquéritos instaurados de 703 policiais investigados.



Na última sexta-feira (10), a Polícia Militar anunciou o indiciamento de 703 agentes pelo crime de revolta. Se condenados, a pena é de 8 a 20 anos de detenção em presídio militar e a expulsão da corporação. De acordo com o secretário de Segurança Pública, André Garcia, os militares foram indiciados pelo crime militar de revolta por estarem armados e aquartelados nos batalhões.