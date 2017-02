Governo do Espírito Santo e Associação de Militares entram em acordo na noite desta sexta-feira

Kaique Dias / Gazeta Online Para o fim do movimento dos PMs, os servidores que retornarem as atividades neste sábado (11), não haverá medidas judiciais contra estes, sendo restabelecido a Segurança no Estado

Na noite desta sexta-feira (10), o secretário de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, estendeu o prazo

final para restabelecer os serviços das PMs, as 7h da manhã deste sábado (11), para que os servidores do Estado do Espírito Santo, retornem as atividades, acordando que aqueles que restabeleceram os trabalhos, não sofrerão processos disciplinares administrativos.



O acordo não prevê reajuste de salário. De acordo com a ata, o governo desiste de todas as ações judiciais contra as associações dos policiais militares e se compromete a formar comissão para regulamentar carga horária dos PMs. Quanto aos 703 militares que já foram indiciados até esta sexta-feira (10), as investigações seguirão normalmente.



De acordo com o jornal Gazeta Online do Espírito Santo, na manhã deste sábado (11), as mulheres continuam na frente do batalhão, na Grande Vitória.