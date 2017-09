Série C define primeiros acessos neste sábado

Divulgação/CBF Fortaleza pode garantir acesso após tropeços nos três últimos anos

Dois clubes vão garantir acesso na Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado. Com vantagens conquistadas na partida de ida, Sampaio Côrrea-MA e Fortaleza-CE jogam por empates para retornar à Série B. Volta Redonda-RJ e Tupi-MG precisam reverter a situação para subir. Outra partida no domingo e uma na segunda-feira definem os outros dois times que sobre de divisão. Os quatro times que avançarem para semfinal estarão garantidos na segunda divisão.



A rodada começa no Estádio Castelão. O Sampaio Côrrea recebe o Volta Redonda e um empate é suficiente para garantir o acesso, já que os maranhenses venceram o primeiro jogo por 1 a 0. O Voltaço precisa vencer por qualquer placar para subir. Se o placar do jogo de ida se repetir, a disputa será nos pênaltis.



No Estádio Municipal de Juiz de Fora, o Tupi recebe o Fortaleza e precisa reverter a derrota que sofreu na ida por 2 a 0 e para isso só uma vitória por três gols de diferença. O Tricolor Cearense pode perder por um gol de diferença ou até dois, se marcar na casa do adversário, que consegue o acesso, objetivo que ficou muito próximo nos últimos três anos.



Outros jogos

No domingo, a disputa será no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O São Bento-SP recebe o Confiança-SE e está muito perto do acesso por ter feito 1 a 0 na ida. Um empate resolve a vida do time paulista, enquanto o adversário precisa vencer o jogo. Na segunda, o CSA-AL enfrenta a Tombense-MG e pode até perder por um gol de diferença para subir.