Série B: cinco jogos completam a rodada com destaque para o Internacional que estreia diante de sua torcida

Aos poucos a torcida do Internacional vai se acostumando com o time na série B após o trauma do rebaixamento. Na primeira rodada o time colorado aplicou 3 a 0 sobre o Londrina, fora de casa, e espantou qualquer princípio de desconfiança da torcida.





Divulgação/S.C Internacional Willian Pottker treinou durante a semana e deve ser relacionado

Neste sábado (20) o colorado joga em casa pela primeira vez na segundona. O Internacional recebe o ABC no Beira Rio às 18h (horário MS) com expectativa para estreia do atacante recém chegado Willian Pottker. Tentando surpreender, o time potiguar ainda busca a primeira vitória na competição, após empatar sem gols com o Paraná na primeira rodada.



Além de Internacional x ABC outros quatro jogos completam a rodada neste sábado. Às 15h30, o Guarani vai a Pernambuco encarar a equipe do Santa Cruz no Estádio do Arruda, simultaneamente o Figueirense enfrenta o Náutico, no Orlando Scarpelli. Na Arena Barueri, Oeste e Criciúma buscam os primeiros pontos após estrearem com derrota, enquanto o CRB tenta a segunda vitória em duelo com o Luverdense, na Arena Pantanal.

Divulgação/Santa Cruz Time Coral recebe o Gurani no estádio do Arruda



(Todos os horários são referentes ao fuso de MS)