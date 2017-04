Operário e Sete disputam vaga na Copa Verde em dois jogos

Anderson Ramos/Arquivo Capital News Operário perdeu vaga na final para o Corumbaense e agora disputa lugar na Copa Verde

A disputa pelo título do Campeonato Estadual 2017 acabou para Sete de Dourados e Operário, eliminados na semifinal por Novo e Corumbaense, respectivamente. Agora, os dois times se enfrentam pela terceira posição e um lugar na primeira fase da Copa Verde 2018. Neste ano, os dois times disputara a competição, mas não foram longe. O Sete foi desclassificado na fase preliminar pelo Ceilândia-DF e o Galo caiu na primeira fase ao ser derrotado pelo Luziânia-DF.



A reunião que definiu os detalhes do confronto aconteceu na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) na tarde desta terça-feira (24) e contou com a presença do vice-presidente e coordenador de competições, Marcos Tavares, do presidente do Operário, Estevão Petrallás, e do gestor do time douradense, Tony Montalvão.



O jogo de ida está marcado para este sábado (29), às 19h, no Estádio Douradão e a volta na terça-feira (2/05), às 20h15, no Estádio Morenão. Com melhor campanha no Estadual, o Operário joga com a vantagem de empate após os dois jogos, o que obriga o Sete a vencer um deles e segurar a vantagem no outro.



Para Tony, o confronto é uma oportunidade de manter o Sete em competições nacionais. “Não podemos abrir mão desta disputa e vamos em busca desta vaga na Copa Verde. Temos que manter o nome do Sete em visibilidade fora do cenário sul-mato-grossense como fizemos em 2016 e 2017”, explica. O Sete disputou a Série D do Campeonato Brasileiro em 2016 e neste ano a Copa do Brasil e a Copa Verde. Em maio, estreia em mais uma edição da Série D.



O Operário, na segunda participação na Série A após o retorno da segunda divisão, quer seguir o mesmo caminho e reaver a força no cenário nacional. Não foi bem na Copa Verde neste ano e busca outra oportunidade para ser o primeiro time do Estado a passar a primeira fase e disputar o título.