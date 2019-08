Morenão um dos maiores da América Latina e o palco de grandes histórias

Para comemorar os 120 anos de Campo Grande, também conhecida como Cidade Morena, o Capital News, está lançando do dia 19 de agosto até o dia 26 (aniversário da Capital) uma série de reportagens especiais, para destacar os grandes marco da história da cidade.



Nesta segunda-feira (19) você leitor vai reviver ou conhecer a história do Morenão.O Estádio Pedro Pedrossian, conhecido como Morenão, é uma das maiores praças esportivas universitárias do Brasil e da América Latina. Ele foi inaugurado em 7 de março de 1971, com o jogo do Flamengo e Corinthians, a participação de pelo menos 40 mil pessoas, além de seu construtor o ex-governador Pedro Pedrossian.





Anderson Ramos / Arquivo Capital News Jogo entre Operário e Comercial é o maior clássico do nosso futebol estadual, o popular Comerário

Atualmente o centro esportivo está interditado por problemas estruturais, com promessa de estar revitalizado em tempo hábil para sediar os jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2020, além da utilização para outras atividades, esta é a ideia do Governo Estadual e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e conta com o ava do Ministério Público Estadual. A restauração do estádio consistirá na recuperação hidráulica e elétrica, além de garantir maior acessibilidade e segurança. Está previsto também a instalação de um novo placar eletrônico. Após essa reforma de emergência em uma segunda etapa, será transformada em uma arena para sediar jogos nacionais e internacionais e outros eventos.



Com parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), o Estado formalizou proposta junto ao Ministério Público Estadual (MPE/MS) para investir recursos próprios na restauração da tradicional praça de esportes, utilizando recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, vinculado ao Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor de MS). A obra emergencial, estimada em R$ 4 milhões, será licitada e executada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), cabendo à UFMS a realização do projeto técnico, elaborado por engenheiros da universidade, com previsão de conclusão em 60 dias.

Saul Schramm/Portal MS Autoridades trabalhando para revitalizar o estádio Pedro Pedrossian para 2020

Marco na história do Estado o estádio é um dos mais arrojados arquitetonicamente e estimulou o surgimento do futebol profissional no Sul de Mato Grosso, colocando clubes como Operário e Comercial nas principais competições nacionais. Com a divisão do Estado o calendário do futebol brasileiro mudou e acalmou a rivalidade em campo entre Campo Grande e Cuiabá.



O Morenão foi projetado em um momento que havia um descrédito quanto a finalidade do novo estádio em uma região deserta, que se expandiu. Mas a história do futebol local mudou a partir da Taça da Independência (uma Mini-Copa) realizada pelo Brasil em 1972. Com a construção do estádio, Campo Grande sediou um dos grupos da competição internacional, que celebrou os 150 anos da Independência do Brasil, alcançando um dos maiores públicos e rendas da primeira fase.



Desfilaram pelo Morenão as seleções da Iugoslávia, Paraguai, Bolívia e Venezuela, entre os dias 11 a 18 de junho daquele ano. O profissionalismo nasceria logo depois, com o Comercial estreando no Campeonato Nacional em 1973 ao ganhar a vaga numa disputa com o Operário.



OVINI

No dia 6 de março de 1982, durante o jogo do Operário x Vasco da Gama, com 24 mil torcedores, os presentes relataram terem visto um OVNI sobrevoando o estádio e este fato se tornou uma grande história para a Capital, além de um dos maiores avistamentos coletivos do fenômeno no mundo.