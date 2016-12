Grêmio e Atlético-MG decidem Copa do Brasil nesta quarta em POA

Divulgação/CBF Grêmio tem vantagem pela vitória na partida de ida

A Copa do Brasil acaba na noite desta quarta-feira (7) com a partida de volta entre Grêmio e Atlético-MG na Arena grêmio, em Porto Alegre, às 20h45. Na primeira partida, os gaúchos venceram por 3 a 1, no Mineirão. Como não há desempate por gol fora de casa na decisão, o Galo precisa vencer por três gols de diferença pra levar o troféu e o patch oficial instituído pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Já o Tricolor fica com a glória com qualquer vitória, empate ou derrota por um gol de diferença.



A desvantagem, porém, não desanima o Galo. Sem o técnico Marcelo Oliveira, demitido após o primeiro jogo, o time aposta na superação para derrubar o favoritismo gaúcho. “A missão é muito difícil porque a gente não fez um grande jogo na primeira partida, mas temos condições de vencer e, quem sabe, se Deus quiser, ser campeão, que é o nosso objetivo. Nós, jogadores, acreditamos muito. Acreditamos porque jogamos em um time que é grande, sabemos a qualidade do nosso elenco e, também, pelas viradas históricas que já teve o Atlético”, disse o atacante Robinho.



Do lado Tricolor a força está no local da partida. A final da Copa do Brasil é o primeiro título que o time disputa no seu novo Estádio e esse é mais um motivo para o clube buscar um título nacional, o que não acontece há 15 anos. “Fica na história também. Uma arena bonita, um dos estádios mais bonitos do Brasil. Depois de 15 anos, conquistar na Arena pela primeira vez, em frente à nossa torcida, é importante. É mais um objetivo que temos. Mais uma coisa que podemos fazer para o nosso nome entrar na história”, afirmou o técnico Renato Gaúcho.



Para o Grêmio, a taça da Copa do Brasil vale também um lugar na fase de grupos da Libertadores, vaga que o Galo já garantiu com a quarta posição no Campeonato Brasileiro e graças a saída dos times mexicanos da competição, que deu ao Brasil mais uma vaga direta.