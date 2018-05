Em Goiás, Novo busca vitória por classificação na Série D do Brasileiro

Divulgação/NFC Técnico aposta em bons treinos e jogadores focados em busca da vaga

Vencer e voltar para casa classificado. Essa é a missão do Novo FC neste domingo pela Série D do Campeonato Brasileiro. O time campo-grandense enfrenta a Aparecidense-GO no Estádio Aníbal Toledo, às 17h (MS), na última rodada da primeira fase em partida por disputa direta por classificação e até pela liderança do Grupo A11. Na outra partida da chave, o Sinop-MT recebe o Ceilândia-DF no Estádio Gigante do Norte também na luta por classificação.



Se avançar, o Novo repete, pelo menos, as campanhas de Sete de Dourados em 2016 e Comercial em 2017, que atingiram a segunda fase. Essas campanhas, são, por enquanto, as melhores de equipes sul-mato-grossenses na competição disputada desde 2009. Antes, Naviraiense, Cene, Águia Negra, Itaporã e o próprio Comercial participaram, sem passar a fase inicial.



Para o jogo, o técnico Ricardo Perpétuo tem uma dúvida no setor defensivo. O zagueiro Luis Henrique segue em tratamento e apenas neste domingo deve ter sua escalação ou não confirmada. Nas demais posições, o time deve ser o mesmo que venceu o Sinop na última rodada. “Vamos enfrentar o favorito do grupo, fora de casa e que joga pelo empate. Mas tivemos uma boa semana de trabalho e os jogadores estão focados e preparados para essa decisão”, avalia o treinador.



Vencendo, único resultado possível por classificação, o Novo chega aos dez pontos e, caso o Sinop não vença seu jogo, termina na liderança com dez pontos. Se o Sinop vencer, a liderança vai depender do saldo de gols dos dois clubes, mas, mesmo que termine na segunda posição, a pontuação deve garantir uma vaga pelo índice técnico.